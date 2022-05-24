شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن برفع منظمة التحرير عن قوائم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت السلطة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية برسالة رسمية برفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب وفق التصنيف الخاص بالكونجرس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن المطالبة جاءت برسالة رسمية.

وأضاف: "أعربنا عن استغرابنا ورفضنا المطلق لبقاء هذا التصنيف الجائر والظالم لشعب تحت الاحتلال، في الوقت الذي تشطب منظمة (كاخ) الإرهابية عن تلك القوائم".

كانت الرئاسة الفلسطينية، أعربت عن استنكارها واستهجانها الشديدين، من قرار وزارة الخارجية الأمريكية، الغاء تصنيف حركة كهانا حي (كاخ) الإرهابية الاسرائيلية من قوائم منظمات الإرهاب الأجنبية بموجب قانون الجنسية الأمريكي بموافقة الكونجرس.

كان رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية قد دعا، السبت الماضى، المجتمع الدولي إلى إدانة قاتلي الفلسطينيين ومحاسبتهم.

وأضاف اشتية، في بيان صحفي، أن المُحتلين لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم ضد أهل جنين، والتي كان آخرها قتل الفتى أمجد الفايد (17 عامًا)، وإصابة فتى يبلغ من العمر (18 عامًا) برصاصة في البطن فجر السبت.

وحذر اشتية من التبعات الخطيرة لتلك الجرائم المُتكررة، مُتقدمًا إلى أسرة الشهيد وأهالي جنين بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وتمنى اشتية الشفاء العاجل للمُصاب.