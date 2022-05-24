شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علامات على الإصابة بسرطان الجلد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

عندما يصبح الطقس أكثر دفئا، فمن المرجح أن يقضي الناس وقتًا أكبر في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، ما يعني تزايد خطر الإصابة بسرطان الجلد.



يعد سرطان الجلد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يُتوقع أن يصاب به شخص واحد على الأقل من بين كل 5 أمريكيين بحلول سن 70 عامًا وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد.

وعلى الرغم من أنه شائع، إلا أنه أكثر أنواع السرطانات التي يمكن الوقاية منها وعلاجها إذا تم اكتشافه مبكرًا، لذا يوصى الأطباء بإجراء فحوصات ذاتية شهرية من الرأس إلى أخمص القدمين لفحص الشامات وأي تشوهات أخرى على الجلد.

لكن بصرف النظر عن مراقبة البقع في جميع أنحاء جسمك، هناك علامات أخرى خفية لسرطان الجلد قد تتجاهلها.

العلامات الصامتة لسرطان الجلد

وفقا لموقع thehealthy، هناك علامات خفية أو صامتة تنذر بالإصابة بسرطان الجلد كشف عنها أطباء الأمراض الجلدية، وتشمل:

1- زوائد جلدية ليست بنية أو سوداء

بينما قد تركز على الشامات البنية أو الداكنة عندما تفكر في سرطان الجلد، هناك بالفعل عدة أنواع من الزوائد الجلدية التي يجب مراقبتها.

تقول أخصائية الأمراض الجلدية والجراحية والتجميلية أديل هايموفيتش: "يمكن أن تكون بعض شامات الورم الميلاني في الواقع بلون الجلد أو الوردي، وتُعرف باسم الأورام الميلانينية amelanotic".

وأضافت الطبيبة الحاصلة على دكتوراه في الطب في مدينة نيويورك: "هذا النوع من سرطان الجلد هو تحدٍ يجب التعرف عليه لأننا نميل إلى الاعتقاد بأنه مجرد نتوء غير ضار. هذا هو السبب في أنه من المهم إجراء فحوصات منتظمة للجلد من قبل طبيب الأمراض الجلدية لفحص أي نمو أو تشوهات جلدية".

وتتعدد أنواع سرطان الجلد، لكن أكثرها انتشارا هو: سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.

2- نزيف بعد الحلاقة

إذا وجدت نفسك تنزف بعد الحلاقة، فقد لا يكون ذلك بسببها، حيث إن "سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية يمكن أن ينزفا بعد الحلاقة أو أي صدمة طفيفة أخرى، وأحيانًا تنزف تلقائيًا دون أي حدث تحريض معروف"، كما تقول الدكتورة هايموفيتش.

وأضافت: "هذا لأن سرطان الجلد يترك الجلد أكثر هشاشة من الجلد السليم،وإذا وجدت نفسك تنزف في نفس المكان يجب فحصه".

3- العامل الوراثي

وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد الأمريكية، فإن واحدًا من كل 10 أشخاص مصابين بسرطان الجلد لديهم فرد من العائلة لديه تاريخ من سرطان الجلد.

4- بثرة لا تزول

تقول الدكتورة هايموفيتش: "قد يبدو سرطان الخلايا القاعدية وكأنه بثرة شفافة أو بلون الجلد أو بثرة وردية لا تحل أو تتكرر في نفس المكان".

عادة، تختفي البثور من تلقاء نفسها في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع؛ وإذا استمر الشخص لفترة أطول من ذلك فيجب تقييمه من قبل طبيب الأمراض الجلدية، وفقا للطبيبة.

5- رباط داكن على ظفرك

إذا لاحظت خطًا عموديًا داكنًا محددًا إلى حد ما على ظفر إصبعك أو أظافرك فقد تعتقد أنك ضربت الظفر، لكن من الضروري إلقاء نظرة فاحصة.

يقول طبيب الأمراض الجلدية ستيفن وانج: "إذا كان الحزام به عدة درجات مختلفة من البني والأسود، فهذا أمر مثير للقلق، وأيضًا إذا كان عرض السوار أكبر من ثلاثة ملليمترات فهذه ميزة أخرى مثيرة للقلق".

ويضيف مؤسس دكتور وانج هيربال للعناية بالبشرة: "على الرغم من وجود أسباب أخرى للإصابة، لكن يمكن أن يكون الخط العمودي المظلم أحيانًا علامة على سرطان الجلد، لذا اطلب من طبيبك إلقاء نظرة".

6- إحدى شاماتك ليست مثل الأخرى

يقول الدكتور وانج: "الشامة ذات اللون الأحمر أو البني الفاتح في بحر من الشامات الداكنة هي ما يسميه أطباء الجلد علامة البطة القبيحة".

في الأساس لا تنتمي إحدى الشامات إلى المجموعة أو لا تشبه البقية، لذلك قد تكون علامة على سرطان الجلد، وإذا كان لديك نمط شامة سائد على ظهرك وتعطله شامة داكنة أكبر، فقد تكون علامة قبيحة، وفقا للطبيب.

7- تلقي علاج PUVA

تعتبر علاجات السورالين والأشعة فوق البنفسجية (PUVA) نوعًا من العلاج بالأشعة فوق البنفسجية لحالات الجلد الشديدة مثل الصدفية والتهاب الجلد.

ووجدت دراسة سابقة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية زيادة خطر الإصابة بالأورام الميلانينية الخبيثة بعد مرور 15 عامًا على علاج PUVAالأول للمريض.

8- عدوى فيروس الورم الحليمي البشري

من المعروف أن بعض أشكال فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) تصيب الأعضاء التناسلية والشرج، ما يزيد من خطر الإصابة بأنواع سرطان عنق الرحم وأنواع أخرى من السرطان.

ويمكن أن تتسبب أنواع أخرى من فيروس الورم الحليمي البشري (يوجد أكثر من 100 في هذه العائلة من الفيروسات) في ظهور الثآليل على الجلد، وغالبًا على اليدين أو القدمين.

أيضا يُعتقد أن هذه الفيروسات المسببة لثآليل الجلد قد تزيد من خطر الإصابة بسرطانات الجلد غير الميلانينية.

9- مناعة ضعيفة

يمكن أن يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب المرض أو أنواع معينة من العلاج أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

وقد يكون مرضى فيروس نقص المناعة البشرية والأورام اللمفاوية معرضين لخطر مرتفع، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، وينطبق هذا على الأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الأدوية الأخرى التي تثبط المناعة.

10- لديك جين XP

جفاف الجلد المصطبغ (XP) هو اضطراب وراثي نادر، ووفقًا لـ Genetics Home Reference يقدر أن حوالي واحد من كل مليون شخص في الولايات المتحدة وأوروبا يمتلكونها.

يعاني الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب من حساسية شديدة للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، ويحد الجين من قدرة خلايا الجلد على إصلاح الأضرار التي لحقت بحمضها النووي.

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، يتعرض الأشخاص المصابون بـ XPلخطر الإصابة بسرطان الجلد وغيره من سرطانات الجلد عندما يكونون صغارًا.