ميزة مرتقبة لتطبيق "واتساب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

سيبدأ إصدار تجريبي من واتساب لسطح المكتب بالسماح للمستخدمين بتنزيل معلومات حساباتهم من واجهة سطح المكتب، بعد أن كانت هذه الميزة متاحة فقد على أجهزة "آي أو إس" أو "أندرويد".



الميزة التي تسمح للمستخدمين بتنزيل والتحقق من المعلومات التي يجمعها واتساب عنهم تم إصدارها العام الماضي للامتثال لللوائح الأوروبية العامة لحماية البيانات. وستكون هذه الميزة متاحة أيضًا لـ "واتساب" سطح المكتب قريباً.

وكانت التسريبات قد كشفت عن هذه الميزة في البداية عندما كانت قيد التطوير أثناء إصدار واتساب التجريبي لسطح المكتب 2.22.04.1.

إذا كنت تستخدم إصدارًا تجريبيًا من واتساب ديسك توب، فيمكنك التحقق بسهولة من تمكين هذه الميزة لك. فقط افتح إعدادات واتساب، وإذا رأيت خيارًا جديدًا بعنوان "طلب معلومات الحساب"، فهذا يعني أنه يمكنك طلب معلومات حسابك من خلال واتساب على سطح المكتب.

في وقت سابق من هذا الشهر، بدأ واتساب في اختبار ميزة تسمح للمستخدمين بمغادرة المجموعات بصمت دون أن يعلم جميع المستخدمين في المجموعة أنهم فعلوا ذلك. بمجرد طرح هذا التحديث، ستتمكن من مغادرة أي مجموعة واتساب تريدها وسيتم إخطار مسؤول المجموعة فقط بخروجك، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.