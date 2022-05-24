شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: أكثر من 7 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، أن أكثر من 7 آلاف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا خلال يوم واحد.

وذكرت الوزارة - في بيان لها، أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - أن إجمالي متلقي اللقاح ضد الفيروس التاجي بلغ حتى الآٍن 10 ملايين وأكثر من 626 ألفا".

وكانت الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أي وفيات، و165 حالة شفاء في عموم البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.