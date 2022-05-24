شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: الهجمات الإرهابية بكركوك وديالى محاولات خسيسة لضرب الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينتي كركوك وديالى العراقيتين، محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار المواطنين العراقيين.

وقال صالح -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- ‏إن "الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كركوك وديالى، محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار مواطنينا وقواتنا الأمنية، وتذكير بخطورة الإرهاب المتربص لاستغلال الثغرات والتقاط أنفاسه".



وأضاف الرئيس العراقي: "واجبنا رص الصف الوطني ودعم الأجهزة الأمنية البطلة من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وإفشال مخططاته الخبيثة".