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الرئيس العراقي: الهجمات الإرهابية بكركوك وديالى محاولات خسيسة لضرب الأمن

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينتي كركوك وديالى العراقيتين، محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار المواطنين العراقيين.

وقال صالح -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- ‏إن "الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كركوك وديالى، محاولات خسيسة لضرب أمن واستقرار مواطنينا وقواتنا الأمنية، وتذكير بخطورة الإرهاب المتربص لاستغلال الثغرات والتقاط أنفاسه".


وأضاف الرئيس العراقي: "واجبنا رص الصف الوطني ودعم الأجهزة الأمنية البطلة من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وإفشال مخططاته الخبيثة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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