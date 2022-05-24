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الاستثمار الأوروبى يفتتح أول مكتب دائم له بالأراضى الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك الاستثمار الأوروبي افتتاحه أول مكتب دائم له في الضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين.

 

وقال البنك ،في بيان عبر موقعه، "إنه سيدعم البنية التحتية للكهرباء والمياه في الأراضي الفلسطينية، وسيقدم 215 مليون يورو لاستثمارات الأعمال الخاصة ".


وكان بنك الاستثمار الأوروبى قد اعلن فى 12 مايو الجارى، عن تقديم 60 مليون يورو لبرنامج دعم المرونة والتعافى الاقتصادى وتعزيز جهود إعادة الإعمار والتوظيف، فى إطار مبادرة الإقراض الأوسع لبنك الاستثمار الأوروبى لمجتمع الأعمال فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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