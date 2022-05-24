شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: إنهاء مهام محافظ البنك المركزى رستم فاضلى وتعيين صلاح الدين طالب خلفا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الجزائرية، إنهاء مهام محافظ البنك المركزي رستم فاضلي.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أنه طبقا لأحكام المادتين ٩١ الفقرة ٧، و٩٢ الفقرة ٧، من الدستور، أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) رستم فاضلي، وقام بتعيين صلاح الدين طالب محافظا جديدا للبنك، خلفا له.



يذكر أن بنك الجزائر هو المصرف المركزي الذي يتولى إعداد ميزان المدفوعات وعرض الوضع المالي الخارجي، وذلك وفقا للمادة ٣٦ من قانون النقد والقرض، فضلا عن تنظيم الحركة النقدية، وصك العملة، وإعداد تقرير سنوي عن الوضع المالي للجزائر.