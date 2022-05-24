شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة الدولية": نزوح 5700 أسرة يمنية منذ مطلع العام الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 5700 أسرة يمنية، منذ مطلع العام الجاري.



وذكرت المنظمة -في بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية- أن أكثر من 5 آلاف و700 أسرة نزحت مرة واحدة على الأقل حتى الآن في عام 2022، مشيرة إلى أن النازحين ليس لديهم خيار سوى بدء حياتهم من جديد.



وأوضحت أنها ساعدت في شهر مارس الماضي 100 أسرة على الانتقال والاستقرار في مخيم "الثومان" بمأرب.



ولفتت إلى أن نحو 4.3 مليون يمني أُجبروا على النزوح داخليا حتى شهر مارس 2022، يعيش نحو 40% منهم في مواقع نزوح غير رسمية ولا يحصلون على الخدمات الأساسية بشكل كاف.