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الصحة العراقية: أكثر من 7 الآف شخص تلقوا لقاح كورونا خلال يوم واحد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، أن أكثر من 7 الآف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا خلال يوم واحد.

وذكرت الوزارة - في بيان لها، أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - أن إجمالي متلقي اللقاح ضد الفيروس التاجي بلغ حتى الآٍن 10 ملايين وأكثر من 626 ألفا".

وكانت الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أي وفيات، و165 حالة شفاء في عموم البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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