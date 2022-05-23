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بندورة معدلة وراثيا غنية بفيتامين (د)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

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قال علماء بريطانيون إن تناول ثمرتين متوسطتي الحجم يوميا من بندورة (طماطم) معدلة وراثيا، يمكن أن يحافظ على صحة الإنسان.

 

وعدَّل فريق بحثي بقيادة علماء في مركز جون إينيس في مدينة نورويتش الإنجليزية، التركيب الجيني للبندورة لتصبح مصدرا قويا لفيتامين (د) الذي ينظم العناصر الغذائية، مثل الكالسيوم الضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

 

ورغم أن فيتامين (د) يتكون في أجسامنا بعد التعرض لأشعة الشمس، فإن مصدره الرئيسي هو الطعام المتوفر إلى حد كبير في منتجات الألبان واللحوم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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