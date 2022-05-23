بعد 15 عاما.. "ستاربكس" تغادر روسيا وتعلن إغلاق 130 مقهى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

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قالت شركة ”ستاربكس“ اليوم الإثنين، إنها ستخرج من السوق الروسية بعد ما يقرب من 15 عاما، لتنضم سلسلة المقاهي بذلك إلى ”ماكدونالدز“ في الخطوة التي تضع حدا إلى وجود بعض أبرز العلامات التجارية الغربية هناك.



وأكدت سلسلة ”ستارباكس“ للمقاهي، أنها ستوقف عملياتها في روسيا؛ ما يعني إغلاق 130 مقهى لها في البلاد.

وأضافت السلسلة التي علّقت عملياتها مطلع آذار/مارس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شباط/فبراير، أنها ”ستغادر“ روسيا، و ”لن يعود لعلامتها التجارية تواجد في السوق“ الروسية.