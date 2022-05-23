شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد الدور المحورى للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مشددا على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والعراق وشعبيهما.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبدالله الثاني بعمان، اليوم الاثنين، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم.

وجدد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاء، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه.



ومن جهته، أشاد الحكيم بدور الملك عبدالله الثاني الإقليمي والدولي، مستعرضا التطورات السياسية في العراق.. وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأردنية العراقية، مؤكدا دعمه لمشاريع التعاون الثنائي، خاصة مشروع أنبوب النفط من البصرة للعقبة ومشروع المدينة الصناعية على الحدود بين البلدين.