أبو الغيط يصل مسقط لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة بالمنطقة العربية

القاهرة - سامية سيد - وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة فى المنطقة العربية المقرر عقده يومى 24 و25 مايو الجارى بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا).

وأفاد مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن مشاركة الأمين العام تندرج ضمن جهود جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون فى مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى الدول العربية.

وأشار المصدر أن ابو الغيط سيفتتح أعمال المنتدى إلى جانب قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى ورولا دشتى، الأمينة التنفيذية للإسكوا.

تجدر الإشارة فى هذا الصدد ان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك بشكل فاعل فى تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الجهات المنظمة والشريكة لارتباط أعماله بملفات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى تشرف عليها الجامعة.