شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يؤكد لـ"عمار الحكيم" على الدور المحوري للعراق بتعزيز أمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى قصر الحسينية، الاثنين، رئيس تيار الحكمة الوطنى فى العراق عمار الحكيم.

وأكد العاهل الأردنى – بحسب بيان للديوان الملكى الأردنى - متانة العلاقات الأخوية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشددا على الدور المحورى للعراق فى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد العاهل الأردنى، خلال اللقاء الذى حضره الأمير غازى بن محمد، كبير مستشارى لالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصى له، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق وشعبه العزيز.

من جانبه، أشاد الحكيم بدور العاهل الأردنى الإقليمى والدولى، مستعرضا التطورات السياسية فى العراق.

وأعرب رئيس تيار الحكمة الوطنى فى العراق عن اعتزازه بالعلاقات الأردنية العراقية، مؤكدا دعمه لمشاريع التعاون الثنائى، خاصة مشروع أنبوب النفط من البصرة للعقبة ومشروع المدينة الصناعية على الحدود بين البلدين.

وحضر اللقاء مدير مكتب ملك الأردن، جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.