شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطلق منصة لتسجيل الباحثين عن عمل للمقيمين بصورة غير قانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية إطلاق منصة (تيسير) الأحد المقبل لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، بالتنسيق بين الهيئة والجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين أن تلك المنصة هي آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصورة غير قانونية بسوق العمل بالكويت بصورة أكثر إيجابية وفعاليه لخلق المزيد من فرص العمل لهم.



وأضافت أن تلك المنصة تهدف إلى إحلال الفئة المعنية محل العمالة الوافدة للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون وتقديم الإستفادة الكافية لهم من خلال هذه الفرص بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم.