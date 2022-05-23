شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية كثيفة تعطل الحياة جزئيا فى الكويت .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بعد ظهر الاثنين مؤقتاً بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية، عماد الجلوي، أن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية، مضيفاً أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات وإعادة حركة الطيران في المطار فور تحسن الرؤية.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية إلى توخي الحذر بسبب موجة الغبار وانخفاض الرؤية.

كانت الكويت تعرضت لعاصفة ترابية مماثلة الاثنين الماضي أدت إلى توقف الملاحة الجوية والبحرية وتعطيل وزارة التربية الدراسة في جميع مدارسها.

فيما توقع رئيس قسم التنبؤات البحرية في ادارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي، الاثنين، ان تتأثر البلاد خلال الساعات القادمة بعاصفة ترابية شديدة مع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تزيد على 60 كيلومترا في الساعة.

وقال البلوشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة الترابية إلى انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر وقد تنعدم على بعض المناطق وتستمر حدتها حتى منتصف مساء اليوم مع ارتفاع في الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.



عاصفة ترابية تضرب الكويت



عاصفة ترابية تضرب دولة الكويت