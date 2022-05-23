شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات موسعة لرئيس حكومة كردستان فى منتدى دافوس الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد منتدى دافوس الاقتصادى العالمى مباحثات موسعة لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، يسعى من خلالها لجذب استثمارات كبيرة للإقليم مع تقديم فرص حقيقية للمستثمرين والشركات العالمية.

حيث التقى رئيس حكومة إقليم كردستان فى دافوس، الاثنين، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) أكيهيكو تاناكا، وجرى التباحث حول عمل وأنشطة وكالة جايكا فى إقليم كردستان وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، لا سيما فى مجال الاهتمام بقطاعات الزراعة والتجارة والتكنولوجيا.

كما التقى بارزانى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وذلك فى إطار لقاءاته واجتماعاته على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، وجرى فى اللقاء، التباحث حول عمل الصليب الأحمر وأنشطته ومساعداته فى العراق وإقليم كردستان، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كردستان والصليب الأحمر، من أجل مساعدة النازحين، ولا سيما ذوى الاحتياجات الخاصة.

والتقى بارزانى فى دافوس، وزير التجارة والصناعة القطرى الشيخ محمد بن حمد آل ثانى، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان ودولة قطر، وخاصة فى مجال التبادل التجارى، والاستفادة من التجربة القطرية فى النهوض بالاستثمار وتطوير النظام المصرفي.