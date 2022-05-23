شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تهنئ الاتحاد الافريقى بيوم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت جامعة الدول العربية الشعوب الأفريقية الشقيقة والاتحاد الأفريقى بمناسبة يوم أفريقيا الذى يحل كل عام فى 25 مايو، وذلك انطلاقا من عمق الصداقة العربية الأفريقية والإيمان بذات المبادئ والمفاهيم المنبثقة من ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والشراكة القائمة على أسس تاريخية وجغرافية ومصالح متبادلة بين الجانبين.

وبهذه المناسبة تجدد الأمانة العامة التزامها ببذل كافة الجهود التى من شأنها دفع أطر التعاون العربى الأفريقى إلى الأمام وتعميق الشراكة الاستراتيجية والانطلاق بها إلى آفاق أرحب، كما تتطلع إلى البناء على الاهتمامات المشتركة بين الجانبين وفى مقدمتها تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والسلام والاستقرار فى الاقليمين العربى والأفريقى، وغيرها من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تتطلع إلى تحقيقها شعوب المنطقتين العربية والأفريقية.