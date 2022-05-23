الأرصاد الكويتية: عاصفة ترابية شديدة تصل البلاد خلال ساعات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأرصاد الكويتية، اليوم الاثنين، أن البلاد ستتعرض لعاصفة ترابية شديدة خلال الساعات المقبلة وتستمر حدتها حتى منتصف الليل.

كانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أعلنت الاثنين الماضى، توقف حركة الطيران مؤقتا في مطار العاصمة الكويت بسبب الغبار والعواصف الترابية. وذكر الطيران المدني، أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات في مطار الكويت فور تحسن الرؤية. وفى السياق ذاته، أعلن إلغاء نهائي كأس أمير الكويت لكرة القدم بسبب العاصفة الترابية.