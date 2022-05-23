شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلق الرحلات الجوية في مطار النجف وأربيل بسبب العواصف الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مطار النجف الدولي في العراق، اليوم، الإثنين، إيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب العواصف الترابية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت إدارة مطار النجف أن "أجواء مطار النجف الدولي مغلقة تماما حاليا وتوقف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية وانحسار مدى الرؤية".

بدورها، أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية وتدني مستويات الرؤية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مصدر طبي من دائرة صحة محافظة الديوانية تسجيل 50 حالة اختناق في مستشفى الديوانية جراء العاصفة الترابية التي تشهدها البلاد، فيما أعلن المتحدث باسم صحة كربلاء، عدي السلامي، عن تسجيل 156 حالة حتى الآن بسبب سوء الأحوال الجوية في العراق.

وكانت وزارة النقل العراقية قد حذرت - في وقت أمس /الأحد/ - المواطنين "من الخروج خلال الـ48 ساعة القادمة تلافيا لضرر الاختناق وخاصة بالنسبة للمصابين بأمراض التنفس".