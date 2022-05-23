خبر صادم لمستخدمي واتسآب على هذه الهواتف.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يعتزم تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp إيقاف الدعم لعدد من الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، حيث لن تحصل الهواتف على أي دعم أو تحديثات أمنية أو فنية في المستقبل خلال الأسابيع المقبلة.



وبحسب موقع 9to5Mac فإن واتسآب سيوقف الدعم نهائيا لكل هواتف آيفون التي تعمل بأنظمة التشغيل iOS 10 و iOS 11، حيث لن تستفيد هذه الهواتف مرة أخرى من أي تحديثات جديدة يطلقها التطبيق بعد موعد 24 أكتوبر القادم.

وينصح واتسآب المستخدمون بضرورة الترقية إلى نظام تشغيل iOS 12لعدم توقف دعم واتسآب والحفاظ على تلقي أي دعم أمني أو فني، ولكن في حالة استحالة الترقية سيفقدون جميع الميزات القادمة.

ومن ضمن الهواتف التي سيتوقف عليها تطبيق واتسآب بعد 24 أكوبر هي هواتف آيفون iPhone 5 و iPhone 5c، وليس من المعروف حتى الآن إذا كان واتسآب سيوقف الدعم أيضا لهواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus في الفترة المقبلة أم لا.

ويجب على كل مستخدمي هواتف آيفون التي تعمل بأنظمة التشغيل iOS 10و iOS 11 الانتقال إلى الإعدادات ثم عام، ثم النقر فوق تحديث البرنامج لتحديد أحدث إصدار من iOS لعدم توقف دعم واتسآب عنهم.