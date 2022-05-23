شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدنمارك تسجل أول إصابة بجدري القرود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الدنماركية، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة وهي لرجل عاد من رحلة إلى إسبانيا.



وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيكي في بيان: "لا تتوقع السلطات الصحية انتشار العدوى في الدنمارك، لكننا نتابع الموقف عن كثب للاستعداد لتطور محتمل في الإصابات".

وذكرت الوزارة أن الرجل يخضع للعزل حاليا وتتابع السلطات حالة المخالطين له.