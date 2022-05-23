شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تلقى القبض على 3 إرهابيين خلال عمليات أمنية بكركوك وبغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الاثنين، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين خلال عمليات أمنية في محافظة كركوك والعاصمة بغداد.

وأشارت الشرطة الاتحادية العراقية في بيان لها إلى أنه خلال المتابعة الأمنية المستمرة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الحويجة ب‍محافظة كركوك، موضحة أن "الإرهابي كان يعمل بصفة مقاتل في تنظيم داعش الإرهابى في كركوك الواقعة شمالي البلاد".

وأشار البيان إلى أنه تم "إلقاء القبض على إرهابي آخر في منطقة (النكوعية) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك.. كما تمكنت قوة أمنية من اعتقال أحد المطلوبين وفق أحكام المادة 4 (إرهاب) في منطقة (الدورة) جنوب العاصمة بغداد".

وأوضح البيان أنه "تم إحالة جميع المتهمين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة بحقهم حتى ينالوا جزاءهم العادل".

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.