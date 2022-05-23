شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد تضمين ملاحظات الدول الأعضاء بمسودة مشروع اتفاقية الاستثمار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت في دبي اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع الثاني للجنة الخبراء القانونيين والخبراء من الدول العربية، لمناقشة مسودة مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، والتي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وفي هذا الصدد، أكدت وزير مفوض رحاب عز الدين حامد، مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية، في كلمتها الافتتاحية على تأكيد الأمين العام أحمد أبو الغيط ان الجامعة العربية حرصت على تضمين كافة ملاحظات ومرئيات الدول العربية التي قدمت مقترحاتها ضمن مشروع المسودة.

ومن المقرر أن يتواصل هذا الاجتماع حتى 25 مايو الجاري تمهيدا لإعداد النسخة النهائية من مشروع الاتفاقية المذكورة التي ستعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة لاحقة للاعتماد.