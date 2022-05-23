شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يستحدث غرفتى عزل بمستشفى البشير تحسبا لظهور أى إصابة بجدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة في الأردن رائد الشبول، اليوم الإثنين، إنه جرى استحداث غُرفتي عزل في مستشفى البشير تحسبا لتسجيل أي إصابة بجدري القرود.

وأضاف المسئول الأردني في تصريحات لفضائية "المملكة"، أنه سيتم عزل أي حالة يشتبه بها على المعابر الحدودية لحين ظهور نتيجة فحص PCR.

ووضعت وزارة الصحة الأردنية خطة وطنية لتعريف الحالة المرضية لجدري القردة، وتحديد آلية التحري والإيعاز بتفعيلها والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها بالجدري على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى.

وأشار، إلى أنه يوجد مراكز صحية على المعابر الأردنية، حيث يتم تشخيص المشتبه به من خلال الطبيب للإبلاغ عن المشتبه به أنه مصاب بجدري القردة أو طفح جلدي أو غيرها من الفيروسات، حيث يتم عزله مباشرة للتأكد منه.

وتابع، أن "جدري القرود يظهر على الوجه وراحة اليدين وأخمس القدمين".

وأضاف الشبول "لا داع للهلع والخوف لأنه ليس بالسهولة أن يصل الفيروس للأردن، داعيا استمرار الحياة بوضعها الطبيعي في ظل استمرار الاجتماعات لمتابعة ما هو جديد من خلال منظمة الصحة العالمية التي يتم استقطاب المعلومات منها.

وأكّد، أنه لم يبلغ عن أي وفاة بسبب جدري القردة في العالم، كما أنه لا يوجد علاج. وهناك حديث متداول. "ولكن غير رسمي ربما يوجد دواء له غير مرخص حتى الآن".

وبين الشبول، أن "انتقال المرض يتم من خلال المخالطة المباشرة لدماء الحيوانات المصابة أو أجسامها".