شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر مكافحة الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الإثنين، مؤتمر حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة.

الاجتماع يأتي بالتعاون بين جامعة الدول العربية والشركاء المنفذين للمشروع، وعلى رأسها منظمة الجمارك العالمية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة.

وي الاجتماع برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية، ويمثلها الأمين العام المساعد السفير خليل إبراهيم الذوادى، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كرستيان برجر.