شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مشاركتنا فى "دافوس" فرصة لاستعراض الإنجازات بقطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود مساعد وزير السياحة السعودية اليوم الاثنين، أن مشاركة المملكة فى منتدى "دافوس" العالمي تعد فرصة لاستعراض الإنجازات في كافة المجالات ومن بينها قطاع السياحة .

وقالت آل سعود، في تصريحات خاصة لقناة (الإخبارية السعودية)، "نحن نفخر بتواجدنا في منتدى دافوس كوفد للسعودية، فتواجدنا قوي.. واليوم لدينا الفرصة للتحدث عن إنجازاتنا الكثيرة التي حققناها خاصة خلال فترة جائحة فيروس كورونا".

وأضافت "دعينا للتحدث في عدة جلسات بمنتدى دافوس عن إنجازات السعودية في قطاع السياحة خاصة في فترة جائحة كورونا، حيث تمكنا من تدريب 110 آلاف في قطاع السياحة، ورفعنا عدد الوظائف إلى 750 ألف وظيفة".

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2022، والتي تعقد في مدينة دافوس السويسرية تحت عنوان "التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال".

ويترأس وفد المملكة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ويضم الوفد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم ومساعد وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود.