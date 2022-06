خبيرة: عصيدة الشوفان المثالية لفقدان الوزن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

أعلنت الدكتورة لورين مناكير، خبيرة التغذية الأمريكية، أن عصيدة الشوفان المثالية لتخفيض الوزن يجب أن يضاف لها الجوز والثمار وبذور الشيا.



ويشير موقع Eat This, Not That рецепт، إلى أنه وفقا للخبيرة، يعتبر الشوفان من أفضل المواد الغذائية للفطور لمن يعتنون بصحتهم ويراقبون وزنهم. لأن الشوفان يوفر مجموعة من الفوائد الصحية-تحسين عمل الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويمكن جعل الشوفان أكثر صحة وفائدة بإضافة بعض المكونات إليه، مثل الجوز والثمار وبذور الشيا.

وتقول، "يحتوي الجوز على ثلاث مواد مغذية أساسية، تساعد على تخفيض الوزن- دهون مفيدة، بروتين وألياف غذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهذا مقياس لوجبة فطور صحية".

وتضيف، تحتوي حفنة من الجوز (30 غرام) على اربعة غرامات من البروتين وغرامين من الألياف الغذائية و18 غراما من الدهون المفيدة لصحة القلب. كما يحتوي الجوز على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تحفز عملية التمثيل الغذائي وتنظم إفراز الأنسولين.

ووفقا لها يمكن إضافة الثمار إلى عصيدة الشوفان، فمثلا يحتوي نصف كوب من توت العليق على حوالي 5 غرامات من الألياف الغذائية، والعنب البري على غرامين والفراولة على 1.5 غرام.

وتقول، "الثمار، مصدر للكربوهيدرات منخفضة مؤشر نسبة السكر، وتوفر للجسم كمية كبيرة من الألياف الغذائية ومواد مغذية أخرى تساعد على فقدان الوزن".

وتضيف، ويمكن إضافة بذور الشيا إلى عصيدة الشوفان. لأن ملعقتي طعام من بذور الشيا تحتوي على خمس غرامات بروتين وهذا يعادل تقريبا كمية البروتين في بيض الدجاج. وتسعة غرامان من الألياف الغذائية، وهذا يعادل كميتها في تفاحتين.

وتقول، "تجعل بذور الشيا عصيدة الشوفان مغذية أكثر، فهي تطيل فترة الشعور بالشبع، ما يمنع الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة على تناول الفطور".