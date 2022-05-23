7 قتلى في حريق عبّارة بالفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قُتل 7 أشخاص على الأقلّ وأنقِذ نحو 100 آخرين في الفلبين، الإثنين، إثر نشوب حريق في عبّارة أجبر الركّاب على القفز منها.



وفق خفر السواحل وشهود، اندلع الحريق في "ميركرافت 2" أثناء نقلها 124 راكبًا من جزيرة بوليلو إلى مقاطعة كويزون في جزيرة لوزون الرئيسية.

وقال المتحدث باسم خفر سواحل الفلبين إنّ 105 ركّاب أنقِذوا حتّى الآن وإنّ البحث عن ناجين آخرين جارٍ.