الارشيف / اخبار الخليج

7 قتلى في حريق عبّارة بالفلبين

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 7 قتلى في حريق عبّارة بالفلبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قُتل 7 أشخاص على الأقلّ وأنقِذ نحو 100 آخرين في الفلبين، الإثنين، إثر نشوب حريق في عبّارة أجبر الركّاب على القفز منها.

 

وفق خفر السواحل وشهود، اندلع الحريق في "ميركرافت 2" أثناء نقلها 124 راكبًا من جزيرة بوليلو إلى مقاطعة كويزون في جزيرة لوزون الرئيسية.

 

وقال المتحدث باسم خفر سواحل الفلبين إنّ 105 ركّاب أنقِذوا حتّى الآن وإنّ البحث عن ناجين آخرين جارٍ.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا