وزير التعليم الجزائري يقترح إنشاء هيئة عربية للدراسات الاستراتيجية الشاملة

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القاهرة - سامية سيد - اقترح وزير التربية والتعليم الجزائري عبد الحكيم بلعابد إنشاء هيئة عربية للدراسات الاستراتيجية الشاملة تتولى وضع الآليات لتنفيذ الخطة العربية للتعليم.



جاء ذلك خلال كلمته، بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الـ26 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، اليوم الأحد بتونس.



وثمن بلعابد أهمية إدراج هذا المقترح في التوصيات الختامية لهذا المؤتمر، على أن توضع اللبنات الأولى لهذه الهيئة وأشكالها وكيفيات أدائها وطرق تفعيلها خلال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في مطلع نوفمبر المقبل.



وأكد وزير التعليم الجزائري أن بلاده تبذل جهودا في سبيل تعزيز ديمقراطية التعليم وتجويده، من أجل توفير فرص النجاح لأكبر عدد من التلاميذ ضمن منظومة تربوية تقوم على المساواة والجودة وتكافؤ الفرص.



كما شدد الوزير الجزائري على ضرورة تنمية فكرة التضامن الرقمي في التربية والتعليم بين دول المنطقة العربية من خلال تبادل التجارب والخبرات في سياق استخدام أدوات ومنصات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت لاستمرار العملية التعليمية التعلمية.



وفي مجال التعليم العالي بالجزائر، أوضح وزير التربية والتعليم أنه تم إنشاء مدرسة عليا للرياضيات ومدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، اللتين فتحتا أبوابهما للطلبة الجدد خلال السنة الجامعية الحالية، و تمنحان تدريبا يستجيب للمقاييس العالمية في هذين الاختصاصين الهامين في التطوير التكنولوجي والاقتصادي.