شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الاعلام الأمني بالعراق مقتل إرهابيين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية.

وذكرت الخلية - في بيان اليوم الأحد أن قوة أمنية اشتبكت مع عنصرين من تنظيم داعش يرتديان حزامين ناسفين وتمكنت من قتلهما شمال بحيرة الثرثار.

وأشارت إلى أن القوة الأمنية عثرت على نفق يحوي أعدادا كبيرة من العبوات الناسفة، تم التعامل معها، فضلا عن العثور على منزل يستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية لإخفاء العبوات الناسفة.