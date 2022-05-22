شكرا لقرائتكم خبر عن الأركان الكويتية: القوات البحرية تنفذ تدريبات بالذخيرة الحية الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأحد عن قيام القوات البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء .



وأهابت الأركان الكويتية في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي اليوم الأحد بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر عدم الاقتراب من منطقة التدريبات خلال الفترة المعلنة حرصا على سلامة الجميع.