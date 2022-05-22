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الأركان الكويتية: القوات البحرية تنفذ تدريبات بالذخيرة الحية الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأحد عن قيام القوات البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية الثلاثاء والأربعاء المقبلين من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء .


وأهابت الأركان الكويتية في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي اليوم الأحد بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر عدم الاقتراب من منطقة التدريبات خلال الفترة المعلنة حرصا على سلامة الجميع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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