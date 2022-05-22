شاهد.. فيديو يظهر اللحظات الأولى لدخول رواد المحطة الفضائية الدولية إلى "ستارلاينر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نشرت وكالة ناسا اللحظات الأولى لدخول رواد المحطة الفضائية الدولية إلى كبسولة "ستارلاينر" من بوينغ التي التحمت يوم أمس مع المحطة الفضائية الدولية لأول مرة.



وافتتح روبرت هاينز، رائد فضاء ناسا، المركبة الفضائية التجارية ستارلاينر، التي وصلت يوم الجمعة في رحلة تجريبية غير مأهولة إلى المحطة، الساعة 12:04 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1604 بتوقيت جرينتش).

وقال هاينز، مشيرا إلى "ستارلاينر" و"سبيس دراغون" وكبسولة "سويوز" الروسية: "هذا هو اليوم الذي يتم تصورهم فيه، حيث رست لدينا ثلاث مركبات مصنفة من قبل البشر في محطة الفضاء الآن"، وأضاف "لذلك هذا يوم بالغ الأهمية في تاريخ ناسا ويمهد الطريق للمستقبل حيث نبدأ في تمكين طيران تجاري في مدار أرضي منخفض بينما تزور ناسا القمر وفي النهاية إلى المريخ".

ويتوقع أن تبقى "ستارلاينر" ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية لخمسة أيام تقريبا، قبل النزول إلى الأرض للهبوط في صحراء ولاية نيو مكسيكو الأميركية، عند قاعدة وايت ساندز.

وتنقل بوينغ حوالى 230 كيلوغراما من الإمدادات لحساب وكالة ناسا، بما يشمل المواد الغذائية.

قامت شركة سبيس إكس بخمس رحلات رواد فضاء لصالح وكالة ناسا منذ مايو 2020 ، لكن ستارلاينر التابع لبوينغ كان يمر بطريق أكثر وضوحا.

وفشلت ستارلاينر في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية خلال ديسمبر 2019 بسبب خلل في البرامج، ثم تم الغاء رحلتها الثانية قبل ساعات من الإقلاع في أغسطس 2021 بعد أن اكتشف فريق المهمة الصمامات العالقة في نظام الدفع بالكبسولة، ولم تظهر هذه المشاكل مرة أخرى في رحلة ستارلاينر التجريبية الحالية، على الرغم من وجود بعض الثغرات الطفيفة في نظام الدفع ونظام التبريد وتأخير طفيف أثناء الإرساء.

وقال هاينز: "هذه هي الأشياء التي نتوقعها في اختبار الطيران وهذا هو سبب اختبارنا، إذا لم نجد شيئا كهذا فإننا على الأرجح نفعل شيئا خاطئا".