دراسة تكشف أن أدوية الكولسترول قد تخفف الاكتئاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت دراسة جديدة أجريت في جامعة أوكسفورد إن لدواء "ستاتين" الذي يوصف لخفض الكولسترول فائدة إضافية تتعلق بالصحة النفسية، حيث تبين أنه يساعد على خفض مستوى الاكتئاب.



وقامت الدكتورة إيمي غيليسبي بدراسة لقياس مجموعة من الأعراض النفسية المرتبطة بالاكتئاب، شارك فيها ألفان من الأشخاص عبر الإنترنت. وركّزت الأعراض على ما يسمّى بالتحيز العاطفي السلبي.

وأجريت الدراسة بين إبريل (نيسان) 2020 وفبراير (شباط) 2021، وقت الموجة الأولى لجائحة كورونا. وكان 84% من المشاركين لا يتناولون أية أدوية، بينما تناول 5% منهم أدوية خافضة للكولسترول، و6% أدوية لضغط الدم.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبرس"، أظهرت النتائج أن الذين تناولوا أدوية الكولسترول كانوا أقل في تحيزهم العاطفي السلبي بشكل ملحوظ.

وقالت غيليسبي: "نحن نعلم أن الحد من التحيز العاطفي السلبي يمكن أن يكون مهمًا لعلاج الاكتئاب". و"توفر النتائج التي توصلنا إليها دليلاً على أن العقاقير المخفضة للكولسترول قد توفر الحماية من الاكتئاب".

ولا يزال من غير الواضح بالضبط كيف يمكن للعقاقير المخفضة للكولسترول أن تحمي الصحة النفسية، لكن أحد الاحتمالات هو أنها قد تعمل من خلال آليات مضادة للالتهابات، والتي ثبتت علاقتها بالاكتئاب.