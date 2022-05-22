سلطنة عمان ترفع جميع التدابير الاحترازية الخاصة بكورونا وتؤكد على أهمية اللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

أعلنت اليوم السلطات الصحية في سلطنة عمان، برفع جميع التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورنا، مع ضرورة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية.

كما نوهت اللجنة إلى ضرورة الإلتزام في حالة الإصابة بحمى أو أي أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين، وارتداء الكمامة.

وأكدت على أهمية تلقي اللقاح والتزام كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بارتداء الكمامة.