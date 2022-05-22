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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان ترفع جميع التدابير الاحترازية الخاصة بكورونا وتؤكد على أهمية اللقاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022
أعلنت اليوم السلطات الصحية في سلطنة عمان، برفع جميع التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورنا، مع ضرورة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية.
كما نوهت اللجنة إلى ضرورة الإلتزام في حالة الإصابة بحمى أو أي أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين، وارتداء الكمامة.
وأكدت على أهمية تلقي اللقاح والتزام كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بارتداء الكمامة.