هذه الرياضات مناسبة لمرضى الفُصال العظمي.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد البروفيسور سفين أوسترماير على أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة لمرضى الفُصال العظمي، حيث إنها تساعد في الحفاظ على حركية المفاصل.



وأوضح طبيب العظام الألماني أن الرياضات المناسبة لمرضى الفُصال العظمي هي السباحة، حيث إنها تخفف العبء الواقع على المفاصل، كما أن المشي لمسافات طويلة يعد مناسباً بشرط ألا تكون مسارات المشي شديدة الانحدار.

أما الرياضات غير المناسبة لمرضى الفُصال العظمي فهي الرياضات، التي يرتفع فيها خطر الاحتكاك والتصادم مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والهوكي، وكذلك الرياضات، التي تتطلب تغيير الاتجاه بسرعة مثل التنس.

وبشكل عام، يتعين على مرضى الفُصال العظمي استشارة الطبيب المعالج للحصول منه على الضوء الأخضر لممارسة الرياضة.

جدير بالذكر أن الفُصال العظمي يعتبر من أكثر أمراض العظام انتشاراً، وهو عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام.

ويؤدي تآكل هذه الطبقة الواقية بسبب المرض إلى احتكاك الأنسجة العظمية، ويصحب الاحتكاك التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب في الآلام.