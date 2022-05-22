جوجل تنافس أبل بطرح ساعة "بيكسل ووتش"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

في محاولة لتحدي سيطرة شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل على سوق الساعات الذكية من خلال مجموعات ساعات أبل ووتش، كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل النقاب عن تطوير ساعة ذكية قادرة على التواصل مع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، كما تفعل ساعات أبل مع هواتفها الذكية أيفون.



ومن المقرر طرح الساعة الذكية بيكسل ووتش التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر مطوري "جوجل آي/أو" الأسبوع الماضي في الأسواق خلال الربع الثالث من العام الحالي. وفي حين لم تكشف غوغل عن السعر المحدد لها قالت إنها ستكون "فارهة".

ورغم وجود عدد لا يحصى من الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد خلال السنوات الأخيرة، فإن أبل ووتش ظلت منذ طرحها لأول مرة عام 2015 المقياس الذهبي في هذه السوق وبخاصة نتيجة سهولة تواصلها مع الهواتف الذكية.

في المقابل، فإن نظام التشغيل وير أو.إس الذي طورته جوجل للساعات الذكية مازال يعاني من أجل توفير أداء سلس للمستخدمين الذين يشكون باستمرار من سوء أدائه.

وستكون الساعة بيكسل ووتش أول ساعة ذكية تطورها غوغل بنفسها داخلياً وخارجياً، بحسب ريك أوسترلوه رئيس قطاع الأجهزة في غوغل.

وكما هو الحال في أبل ووتش، ستكون وظائف مراقبة الحالة البدنية للمستخدم محور تركيز للساعة بيكسل ووتش. وقد اشترت جوجل في 2019 شركة فيت بت المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية للياقة البدنية، حيث سيتم استخدام تكنولوجيا هذه الشركة في الساعة الجديدة.

كما يمكن استخدام ساعة جوجل الذكية في تنفيذ عمليات دفع قيمة المشتريات عن بعد كما هو الحال في آبل ووتش. ومن الخصائص التي تنفرد بها بيكسل ووتش خدمة التوجيه الملاحي دون الحاجة إلى الاتصال بهاتف ذكي، حيث يمكن استخدامها كجهاز ملاحي أثناء المشي أو ركوب الدراجة.

في الوقت نفسه، فإن طرح بيكسل ووتش، يؤكد تبني غوغل للنموذج الاقتصادي لمنافستها أبل بطرح مجموعة متكاملة مع الأجهزة مختلفة الوظائف مثل الهاتف الذكي بيكسل والساعة الذكية بيكسل ووتش، إلى جانب تطوير كمبيوتر لوحي من عائلة بيكسل.