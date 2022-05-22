إضافة خصائص جديدة إلى تطبيق زوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أضافت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت زوم أدوات جديدة لتسهيل التعاون والتفاعل بين المستخدمين على أمل أن تصبح الاجتماعات الافتراضية مثمرة بدرجة أكبر وممتعة أيضا.



وكشفت زوم عن إضافة مجموعة الآلات الجديدة في بيان عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن التحديث يستهدف تحسين التفاعل بين المشاركين في الاجتماعات وجعل الغرف الفرعية أكثر جاذبية.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه مع اتجاه المزيد من الشركات إلى تبني نظام العمل الهجين الذي يجمع بين العمل من المكتب والعمل من المنزل، تتطلع زوم إلى الابتكار المساعدة في اتاحة بعض التفاعلات المرتجلة والمصادفات التي تحدث بين الموظفين داخل المكاتب، أثناء تواصلهم في الاجتماعات الافتراضية عبر تطبيق زوم.

وعلى سبيل المثال تتيح خاصية "وضع التعاون" الجديدة في تطبيق زوم ترقية نموذج شاشة المشاركة لتصبح تفاعلية. ويستطيع في هذه الحالة مدير الاجتماع بدء التجارب التعاونية لأي تطبيق خلال الاجتماعات وجلسات العصف الذهني وغير ذلك.

كما أن "الغرف الفرعية" على تطبيق زوم تساعد في زيادة التعاون والتفاعل أثناء اجتماعات التطبيق من خلال تقسيم الاجتماعات الكبيرة إلى وحدات أصغر، وبالتالي تقلص الحواجز أو القيود التي يمكن أن يواجهها أي مشارك عندما يجد نفسه مضطرا للحديث أمام عدد كبير من المشاركين.

كما يتيح التطبيق الآن إضافة بعض الألعاب وإعادة إنشاء أماكن اجتماع فعلية، حيث تريد زوم مساعدة الشركات في التفاعل بفاعلية أكبر مع المشاركين في الاجتماع.