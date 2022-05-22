عقار مضاد لالتهاب الفقار القسطي يجتاز بنجاح أولى الاختبارات السريرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الأكاديمي سيرغي لوكيانوف، رئيس جامعة بيروغوف الطبية الوطنية للبحوث، أن عقارا لعلاج الفقار القسطي، اجتاز بنجاح مرحلة الاختبارات السريرية الأولى.



ويشير الأكاديمي، في اجتماع مجلس رئاسة أكاديمية العلوم الروسية، إلى أن الدواء الجديد الذي أساسه الأجسام المضادة، بخلاف الأدوية المستخدمة حاليا، يعالج المرض وليس الأعراض.

ومرض الفقار القسطي، هو نوع من أنواع التهاب المفاصل، ولكنه يصيب فقرات العمود الفقري أسفل الظهر ومنطقة الحوض، ما يسبب ألما شديدا ويمكن أن يؤدي إلى الإعاقة. وهو من أمراض المناعة الذاتية. أي ينجم عن مهاجمة خلايا منظومة المناعة عن طريق الخطأ للنسيج الضام في المفاصل والأربطة بالجسم. والأدوية المستخدمة حاليا تخفف الأعراض فقط لكنها لا تعالج المرض.

ويشير لوكيانوف، إلى أن خبراء الجامعة بالتعاون مع زملائهم في معهد الكيمياء الحيوية وعيادات ومعاهد أخرى على مدى 15 عاما الأخيرة يعملون على تطوير تكنولوجيا لتحديد الخلايا التي تسبب أمراض المناعة الذاتية وتدميرها بواسطة الأجسام المضادة.

ويقول، "لقد حصلنا بالنتيجة على دواء مضاد لمرض الفقار القسطي، واجتاز المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية، التي أظهرت عدم خطورته ، وبدأت التحضيرات لاختبارات المرحلة الثانية. واتضح لنا أن القضاء على 2 بالمئة من الخلايا التائية للإنسان يوقف تطور المرض تماما. والآن تجري دراسات مماثلة لعلاج مرض السكري وأمراض أخرى".