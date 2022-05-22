شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عناصر من "داعش" جراء غارات جوية بمحافظتى صلاح الدين والأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي؛ جراء غارات جوية في محافظتي صلاح الدين والأنبار.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، "أنه وفقا لمعلومات استخبارية من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وضمن قطاع عمليات صلاح الدين، تم رصد خلية إرهابية تستقل سيارة، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات المؤكدة، والذي بدوره نفذ ضربتين جويتين على هذه الخلية في منطقة شمال بحيرة الثرثار قرب جسر السكريات؛ مما أدى إلى مقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".



وأشار البيان إلى أنه تنفيذا لواجب وطني في صحراء الثرثار بالأنبار، شن طيران القوة الجوية غارة جوية قوة؛ أسفرت عن مقتل إرهابي ثالث، كما عثرت القوات الأمنية على سيارة تحمل بداخلها مواد متفجرة.