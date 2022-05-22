شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: مقتل 4 مهربين وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية عملية نوعية على إحدى واجهاتها اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري .

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك .

وأضاف أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 637 ألف حبة كبتاجون و181 كف حشيش و396 حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".