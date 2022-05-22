تقرير يوضح سعر الدولار اليوم في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد 22 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).



وقفز سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 31750 – 31850 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل 31600 – 31700 ليرة لبنانية لكل دولار، أمس؛ بحسب منصة "safiralchamal" اللبنانية لرصد سعر الدولار في سوق الصرف.

وكان مصرف لبنان المركزي قال في بيان يوم الأربعاء 18 مايو/أيار 2022، إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية يوليو/تموز.

وكان البنك قد قال الثلاثاء الماضي إن عمليات الشراء، التي بدأت في يناير/كانون الثاني، يمكن أن تتم كالمعتاد ودون تعديل، وذلك ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.

وتعرضت تلك السياسة لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار الأمريكي لدعم العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.

وتعددت المشاهد المأساوية لاقتصاد لبنان المنهار، وتنوعت بين أسعار المواد الغذائية التي قفزت 11 ضعفًا، وما ترتب عليها من معيشة أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر، كما سجل معدل التضخم في مارس/آذار 208% على أساس سنوي، وقدرت خسائر القطاع المالي بنحو 70 مليار دولار، ولا تزال المؤسسات الدولية تربط التمويل بالإصلاحات الاقتصادية.

ومن جانبها، حثت الولايات المتحدة القادة السياسيين في لبنان على العمل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد.

وأصدرت الخارجية الأمريكية مساء الجمعة 20 مايو/أيار 2022، جاء فيه؛ إننا نشارك المخاوف بشأن مزاعم شراء الأصوات والمحسوبية في انتخابات لبنان، ونطالب السياسيين بالتغيير، والعمل بجد لإنقاذ الاقتصاد.

وقال مصدران وزاريان لرويترز الجمعة الماضي، إن مجلس الوزراء اللبناني أقر خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة، وذلك بعد 3 سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.