ابتكار مولد طاقة للأعضاء المزروعة وقوده الغلوكوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ابتكر خبراء المركز الوطني للبحوث، مصدرا دائما للطاقة لأجهزة تنظيم ضربات القلب وأنواع أخرى من الغرسات قادرة على توليد الطاقة من الغلوكوز الموجود في الدم.



ويشير بيان المكتب الصحفي للمركز "معهد كورتشاتوف"، إلى أن محفزات القلب والأعصاب تعمل ببطاريات يجب استبدالها بصورة دورية، وهذا يتطلب تدخلا جراحيا في كل مرة.

ومن أجل إطالة مدة تشغيل هذه الأجهزة دون عمليات غير مرغوب فيها ، ابتكر العلماء مولدًا كهربائيًا يولد الطاقة باستمرار ولا يحتاج إلى الاستبدال.

وجاء في بيان المكتب، "ابتكر خبراء قسم التكنولوجيا الحيوية والطاقة الحيوية في المركز الوطني للبحوث "معهد كورتشاتوف"، خلية وقود حيوي ومنظومة جاهزة لغرسها في جسم الإنسان. يعمل المولد الكهربائي الحيوي بالكهرباء التي يتم الحصول عليها من معالجة الغلوكوز الموجود في الدم".

وهذا المولد يتوافق مع أنسجة الجسم. كما أختار الباحثون طريقة آمنة لزرعه في الجسم عبر مجرى الدم بواسطة دعامة.

ويقول بافل غوتوفتسوف، نائب رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية والطاقة الحيوية في المركز، "أصبح تركيب الدعامات أمرا شائعا. والآن لزرع المولد يجب عمل ثقبين رفيعين وربطه بالمنظومات الطبية الأخرى وتشغيله".