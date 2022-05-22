مستشار السيسي للصحة يطالب بتشديد الرقابة على الحيوانات القادمة من الخارج.. بعد انتشار "جدري القردة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الإجراءات الواجب اتباعها لمنع تسرب "جدري القردة" إلى مصر.



وقال عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" إنه يجب تشديد الرقابة في الموانئ والمطارات، لمنع تسرب مرض جدري القردة، وخاصة الرقابة على الحيوانات القادمة من الخارج.

وأضاف أن هناك 12 دولة سجلت إصابات بالمرض، وبها 82 حالة إصابة حتى الآن.

وأكد محمد عوض تاج الدين أن جدري القردة ليس مرضا مميتا، ولم يتحول إلى وباء عالمي حتى اللحظة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي بيانات تحذيرية تتعلق بالسفر بعد انتشار المرض.

من جهته، أوضح حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القردة والأمراض الوبائية الأخرى، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القردة في مصر.