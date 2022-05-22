أحذر.. تطبيقات تسرق كلمات المرور على أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وضع مستخدمو أندرويد في تأهب بعد تحميل مئات التطبيقات من متجر غوغل بلاي سراً ببرامج ضارة يمكنها سرقة كلمات مرور المستخدمين، والمعلومات الحيوية الأخرى.



وحذر الخبراء المستخدمين بعد اكتشاف أكثر من 200 تطبيق على غوغل بلاي ببرامج ضارة قادرة على سرقة كلمات مرورهم، تضمنت برامج لياقة بدنية، وتحرير صور وتطبيقات في بي إن، وتثبيتها أكثر من مائة ألف مرة.

والبرنامج الضار المعني هو Facestealer الذي اكتشف لأول مرة في 2021، وسمي كذلك لاختراقه تفاصيل تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

وإلى جانب سرقة البيانات، يمكنه أيضاً جمع ملفات تعريف ارتباط بفيس بوك، والمعلومات الشخصية عن حساب المستخدم.

و اكتشف باحثون في Trend Micro مئات التطبيقات الخطيرة على متجر غوغل، وأكثر من 40 تطبيقاً مزيفاً للعملات المشفرة لخداع المستخدمين، وسرقة مفاتيح الوصول إلى محافظ العملات المشفرة.

وتشمل البرامج التي حذفت من بلاي ستور: Daily Fitness OL، و Enjoy Photo Editor Panorama Camera، وPhoto Gaming Puzzle، وSwarm Photo، وBusiness Meta Manager.