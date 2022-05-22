الموافقة على إعطاء معززات لقاح فايزر للفئات العمرية الأصغر في الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الضوء الأخضر لإعطاء معززات لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، مستشهدة بالبيانات التي جمعت في التجارب الجارية.



وتخطت الوكالة اجتماع المجلس الاستشاري الذي يعقد عادة قبل مثل هذه القرارات، قائلة إن الأمر قد تم تناوله خلال المناقشات السابقة.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن أهلية التعزيز الموسعة يوم الأربعاء، معترفة بأنه في حين أن ""كوفيد-19" يميل إلى أن يكون أقل حدة عند الأطفال من البالغين"، أدى متغير أوميكرون الخاص بالفيروس إلى إصابة المزيد من الأطفال بالمرض وإدخالهم المستشفى".

وقال روبرت كاليف، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "تسمح الإدارة باستخدام جرعة معززة واحدة من لقاح فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما لتوفير حماية مستمرة"، مضيفا أن "التطعيم لا يزال طريقة فعالة للوقاية من "كوفيد-19" وعواقبه الوخيمة".

واستطرد المنظم الصحي ليقول إن ترخيص الاستخدام الطارئ الجديد كان مستندا إلى "تحليل بيانات الاستجابة المناعية في مجموعة فرعية من الأطفال من التجربة العشوائية التي يتم التحكم فيها باستخدام الدواء الوهمي"، ما يشير إلى أن المناعة كانت أقوى لدى أولئك الذين تلقوا جرعة معززة. وقدمت التجربة نفسها أيضا الأساس لقرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أكتوبر 2021 بالموافقة على التطعيمات الأولية بجرعتين للفئة العمرية 5-11 عاما.

وفي حين أن اللجنة الاستشارية المستقلة للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء تجتمع عادة لتقييم التراخيص الجديدة، قالت الوكالة إن ذلك لم يكن ضروريا بسبب "المناقشات المكثفة بشأن استخدام الجرعات المنشطة" في الماضي.

ومن المتوقع أن تصدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) توصيتها الخاصة بعد الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بينما ستلتقي شركة فايزر وموديرنا مع مسؤولي إدارة الأغذية والعقاقير الشهر المقبل لمناقشة الموافقة على تطعيم الأطفال دون سن الخامسة، وفقا لـ CNBC.