باحثون برتغاليون ينشرون جينوم فيروس جدري القرود.. ماذا قالوا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نشر باحثون من المعهد الوطني للصحة في البرتغال أول مسودة لجينوم الفيروس المسؤول عن الإصابة بجدري القرود على الإنترنت، وتوضح البيانات المنشورة تسلسل الحمض النووي، وأنه من النوع المعتدل في غرب إفريقيا، والذي سبق اكتشافه في بريطانيا، وسنغافورة، وإسرائيل، في 2018 و2019.



وحسب موقع "نيو ساينتست"، قال فريق البحث: "وقت كتابة هذا التقرير كانت هناك 127 حالة مؤكدة ومحتملة في 10 دول، ويُعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى".

وأضاف جواو باولو غوميز المشرف على فريق البحث "اعتمد تسلسل الحمض النووي على عينة أخذت من مريض ذكر، في 4 مايو (آيار)".

وعلّق غوستافو بالاسيوس من كلية طب ماونت سيناي في نيويورك قائلاً: "بقدر ما أستطيع أن أرى يبدو أن تسلسل الحمض النووي مطابق للذي كان موجوداً بالمملكة المتحدة في 2018، هذا غريب بعض الشيء".

وفي 2018، كانت هناك ثلاث إصابات في المملكة المتحدة بعد أن أصاب عائد من نيجيريا شخصين آخرين من أسرته.

ومع تسلسل المزيد من العينات، يجب أن يتضح إذا كان نوع واحد من جدري القرود مسؤولاً عن كل الحالات التي ظهرت حتى الآن.

لكن تحديد التطابق بين فيروس جدري القرود الحالي والموجة السابقة في 2018، وغياب طفرات لن يكون سهلاً، لأن تسلسل دي إن إيه جدري القرود كبير، يبلغ طوله أكثر من 200 ألف حرف مقارنة مع 30 ألف، أر إن إيه RNA في كورونا مثلاً.