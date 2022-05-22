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البحرين والمغرب يبحثان تعزيز التعاون المشترك فى المجال الشبابى

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير شئون الشباب والرياضة البحريني أيمن بن توفيق المؤيد، مع وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية محمد مهدي بن سعيد، سبل التعاون المشترك في المجال الشبابي وتبادل الخبرات والتجارب.

 

جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين الوزيرين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا). 

 

واستعرض الوزيران أهم المبادرات والبرامج التي يتم تقديمها للقطاع الشبابي في البلدين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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