شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والمغرب يبحثان تعزيز التعاون المشترك فى المجال الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير شئون الشباب والرياضة البحريني أيمن بن توفيق المؤيد، مع وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية محمد مهدي بن سعيد، سبل التعاون المشترك في المجال الشبابي وتبادل الخبرات والتجارب.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين الوزيرين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

واستعرض الوزيران أهم المبادرات والبرامج التي يتم تقديمها للقطاع الشبابي في البلدين.