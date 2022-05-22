شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شخص ادعى أنه المهدى المنتظر خلال صلاة الجمعة بمراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع مغربي إن شخصا خمسينيا ادعى النبوة خلال صلاة الجمعة داخل مسجد الجبيلات بمقاطعة سيدى يوسف بن على بمراكش خلق حالة من الارتباك في أوساط المصلين الذين كانوا ينتظرون خطبة الجمعة، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم الروسية.