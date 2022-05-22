شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والسعودية تبحثان الهدنة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ونائبته ويندي شيرمان، الأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية، في واشنطن العاصمة لبحث هدنة اليمن.

وأعرب بلينكن وشيرمان - في بيان على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية - عن دعمهما القوي للهدنة التي تمخض عنها مفاوضات الأمم المتحدة، بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء، واستيراد الوقود المنتظم عبر محافظة الحديدة.. وأكدا الحاجة إلى تحسين الوصول بشكل عاجل إلى محافظة تعز ومدن أخرى على خطوط الصراع الأمامية في اليمن.

وناقش الجانبان التزام الولايات المتحدة الدائم بتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية والتقدم المحرز في برنامج رؤية 2030 بالمملكة، وأهمية الحفاظ على دعم دولي قوي لأوكرانيا، فضلا عن إدارة الضغوط في أسواق الطاقة العالمية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.